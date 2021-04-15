الزناتي يصدر تعليماته بالبدء في توزيع اللقاح على مراكز التطعيم

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، تعليماته بالبدء بتوزيع اللقاحات على مراكز التطعيم المختلفة، تمهيداً للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد الزناتي في تصريح عبر صفحة الوزارة أن الصحة تحصلت على الإفراج النهائي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على اللقاحات التي تم توريدها إلى ليبيا وهي ” استرازنيكا ” و”سبوتنيك 5 ” الروسي.

وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع هذه اللقاحات على الدوائر الباردة الطرفية، ومنها إلى مراكز التطعيم المختلفة للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم لكل مستحقي التطعيمات في البلاد سواء الليبيين أو الأجانب، مؤكدا أن الأولوية ستكون للعاملين في القطاعي الصحي وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وانطلقت يوم السبت الماضي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة.

وجاء الإعلان عن بدء الحملة في مؤتمر صحفي ضم كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار.

وتلقى رئيس الحكومة ووزير الصحة الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، معلنين بذلك بدء الحملة الوطنية للتطعيم.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، وصول 150 ألف جرعة إلى ليبيا كدفعة رابعة من لقاح فيروس كورونا.