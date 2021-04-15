الدبيبة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس إلى جمهورية روسيا الاتحادية لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وسيُجري الدبيبة خلال هذه الزيارة – بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة – عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة سوف يناقش مع المسؤولين الروس التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له المتكون من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد المبعوث الخاص لرئيس روسيا لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والقام بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى أبوسعيدة.