الأهلي بنغازي يبدأ التحضير لمباراة الفرصة الأخيرة 

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يبدا فريق الأهلي بنغازي، غد الجمعة، استعداداته لمباراة أنيمبا النيجيري مساء الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة، و ماقبل الاخيرة لمنافسات المجموعة الأولى للكونفدرالية الأفريقية.

وتعد المباراة هي الأهم للأهلي لأنها ستكون فرصة الفريق الأخيرة للمنافسة على مقعد للتأهل للدور المقبل.

وفي حالة تحقيق ممثل ليبيا الفوز فيقفز للمركز الثاني وسيزيح أنيمبا عن مركز الوصافة وستكون المباراة هي الثانية التي يخوضها ممثل الكرة الليبية على ملعب شهداء بنينا ببنغازي بعد قرار رفع الحظر على ملاعب ليبيا.

وعاد لأهلي بنغازي قادما من جنوب أفريقيا بعد رحلة شاقة خاض خلالها مواجهة قوية أمام فريق أورلاند بيراتس خسرها بثلاثية دون رد.

ويعتلي أورلاند بيراتس، قمة المجموعة الأولى بعد أن جمع 8 نقاط ويحتل أنيمبا النيجري الوصافة برصيد 6 نقاط ويأتي الأهلي بنغازي ووفاق سطيف الجزائري برصيد أربع نقاط في المركزين الثالث والرابع.