“اشتيوي” يكشف عن رحلة 13 ساعة للتعاقد مع “حمدو الهوني” "اشتيوي" نرغب في إعارة "الهوني" لمرحلة الإياب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف الرئيس الفخري لنادي الأهلي طرابلس أسماعيل اشتيوي عن محاولاته الحثيثة لضم النجم الليبي المحترف في الترجي “حمدو الهوني” .

اشتيوي كتب على حسابه على فيسبوك “جلسة جميلة راقية مع قامة كبيرة، الأستاذ حمدي المدب رئيس نادي الترجي، ورغبنا في إعارة اللاعب المحترم “حمدو الهوني” لمرحلة الإياب” .

وتابع اشتيوي جاءت هذه التحركات بعد أن تحصلنا على موافقة ابننا “الهوني” .

وكشف أن رئيس نادي الترجي لم يقيل إعارة اللاعب لأنه العمود الفقري للترجي في بطولة أندية إفريقيا .

وأكد اشتيوي سعيه لانتداب الهوني قائلا “طالما أن باب الانتدابات مازال مفتوح من تاريخ العشرين من أبريل وحتى العشرين من مايو المقبل، فكل شي جائز في أي يوم أو ساعة أو دقيقة” .

وقدم اشتيوي من خلال منشوره الشكر للترجي ورئيسه، ولحمدو الهوني الذي وصفه بابن الأهلي .