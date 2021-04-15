إداري الهلال: كل المباريات صعبة وتحتاج للتركيز 

أخبارليبيا24- خاص

قال إداري فريق الهلال الليبي لكرة القدم مالك بوحجر إن مباراة فريقه في الجولة السابعة أمام الصداقة لم تكن سهلة إطلاقًا.

وأضاف بوحجر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن فريق الصداقة فريق صعب على ملعبه والثلاث نقاط كانت مهمة.

وعن طموحات الهلال أوضح إداري الفريق أن الهلال دائما يلعب على المراكز الأولى ويسعى للمنافسة وبقوة.

وتابع بوحجر :“المباراة القادمة أمام الأخضر واستعدادنا ستكون بحصص تدريبية في الفترة ما قبل الإفطار وفي الفترة المسائية”.

وقال إداري الفريق :طجميع مباريات الدوري صعبة ولا توجد مباراة في المتناول لابد من بذل مجهود مضاعف والتركيز لنخرج بنتيجة إيجابية”.

وختم بوحجر حديثه :“الحمد لله كل اللاعبين متواجدين ولا توجد غيابات أو إصابات باستثناء خالد العريبي المتواجد في مرحله التأهيل”.

وكان فريق الهلال قد حقق الفوز على الصداقة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الليبي.