أكثر المناطق إنتاجا للتمور في ليبيا  

15 أبريل، 2021 2:38 ص
5
170546007 456974765546283 1060883286578162384 n
170546007 456974765546283 1060883286578162384 n

أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك

–       مناطق الجنوب

سبها ومرزق ووادي الشاطئ ووادي الحياة ووادي البوانيس

تنتج: التمج والأسبير والتاغيات

 

–       مناطق الوسط

جالو وأوجلة وأجخرة

تنتج 90% من تمور الصعيدي والدقلة والجداغل والبلمبك والصيفي

الكفرة وتازربو والجغبوب

 تنتج الفريحي والعزاوي والجوسمي والفلاق والدقلة والمصرم

 

–       منطقة الجفرة

هون ودان وزلة وسكونة والفقهاء

تنتج: الدقلة والتاغيات وصوابع العروس وخضراية وبرميلة والبيضة

 

–       مناطق الشمال

تاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس

تنتج: حلاوي وخمسي والحرة والبكراري

170186687 1114746532365056 4518106026672480478 n
170186687 1114746532365056 4518106026672480478 n
الوسوم
15 أبريل، 2021 2:38 ص
5
زر الذهاب إلى الأعلى