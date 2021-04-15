أكثر المناطق إنتاجا للتمور في ليبيا
أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك
– مناطق الجنوب
سبها ومرزق ووادي الشاطئ ووادي الحياة ووادي البوانيس
تنتج: التمج والأسبير والتاغيات
– مناطق الوسط
جالو وأوجلة وأجخرة
تنتج 90% من تمور الصعيدي والدقلة والجداغل والبلمبك والصيفي
الكفرة وتازربو والجغبوب
تنتج الفريحي والعزاوي والجوسمي والفلاق والدقلة والمصرم
– منطقة الجفرة
هون ودان وزلة وسكونة والفقهاء
تنتج: الدقلة والتاغيات وصوابع العروس وخضراية وبرميلة والبيضة
– مناطق الشمال
تاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس
تنتج: حلاوي وخمسي والحرة والبكراري