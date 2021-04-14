وزير خارجية اليونان يعلن أنه سيزور تركيا وسيستقبل من قبل أردوغان

أخبار ليبيا24

أعلن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، إنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الخميس.

وقال ديندياس، في تغريدة على تويتر، إنه سيم استقباله خلال زيارته لأنقرة من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في 17 مارس الماضي، أن نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في 15 أبريل الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوغلو، مع نظيره الكازاخستاني مختار تيليوبردي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوغلو أنه سيبحث مع نظيره اليوناني كافة المسائل العالقة، وإمكانية عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس.

وأضاف تشاووش أوغلو، أن المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان انطلقت مجددا بعد توقف 5 أعوام.