وزير المالية يمنع نقل الودائع المالية أو التصرف فيها إلا بإذن

أخبار ليبيا24

أصدر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله قرار يمنع فيه منعًا باتًا نقل الودائع المالية أو التصرف فيها في غير أوجه الإنفاق المحددة لها إلا بإذن مسبق من الوزير.

وطالب عبدالله من كافة المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج تقديم تقارير مالية مفصلة عن الودائع بالحسابات الخاضعة لإشرافهم.

وشدد وزير المالية على المراقبين الماليين ضرورة أن تبين التقارير قيمة الوديعة وبيان الحركة المالية والأرصدة وفقا لآليات التسويات المالية المعمول بها في هذا الشأن في أجل أقصاه أسبوعين.