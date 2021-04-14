مصدر حكومي: توافق وشيك بين الدبيبة وعقيلة لتعيين شخصية جديدة لرئاسة الليبية للاستثمار

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كشف مصدر بحكومة الوحدة الوطنية، عن توافق وشيك بين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول تعيين شخصية جديدة لتولي رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، في خطوة من شأنها معالجة أزمة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، منوهًا بأنها تدير أكثر من 66 مليار دولار.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، قال المصدر إن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الصناديق الاستثمارية والأموال المجمدة في الخارج، كونها باتت الحكومة الموحدة والتي تمتلك صفة شرعية معترفا بها داخلياً وخارجيًا.

وأشار إلى أن الدبيبة أجرى اتصالات مكثفة مع مجلس النواب ولجنة الأموال الليبية المجمدة المنبثقة عنه، من أجل تشكيل مجلس أمناء جديد للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويسعى لأن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية.

وأوضح أنه تجري المفاضلة بين ثلاث شخصيات رفيعة لتولي رئاسة المؤسسة خلفا لرئيسها الحالي علي محمود، الذي يتولي المؤسسة منذ 2017م.

وأضاف أن الجهود تتركز على حصر الأصول الثابتة داخل البلاد وخارجها بشكل نهائي، وتعيين إدارة مهنية للمؤسسة التي تدير أكثر من 66 مليار دولار.