للقاء الرئيسة اليونانية .. المنفي يصل ‫أثينا في زيارة رسمية المنفي سيبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وتبدأ زيارة المنفي لليونان، بلقاء رئيسة الجمهورية، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكوس، غدًا الأربعاء، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، أكد الأسبوع الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا، وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.