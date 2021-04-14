قنصلية السودان في بنغازي تشرع في معالجة أوضاع 74 سجينًا قنصلية السودان في بنغازي تعين محامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين من رعاياها

أخبار ليبيا 24 – خبر

بدأت قنصلية السودان في مدينة بنغازي العمل لمعالجة أوضاع 74 سجينًا وسجينة موقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بالكويفية، حيث تعمل القنصلية لإسراع تقديم الموقوفين إلى المحاكمات .

وعينت قنصلية السودان في بنغازي محامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين السودانيين، كما تسعى لمحاولة تخفيف بعض العقوبات على عدد من الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، حسبما أفادت وكالة العين الإخبارية .

وأجرى القنصل العام بقنصلية السودان في بنغازي، عبد الله أبكر صالح، زيارة تفقدية إلى سجن الكويفية ببنغازي رفقة مدير السجن ووكيل نيابة المنطقة.

وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا أمس الثلاثاء، تفيد من خلاله أن الزيارة وقفت على أوضاع السودانيين داخل السجن والاستماع إلى شكواهم ومساعدتهم في التهم الموجهة إليهم.

وأوضحت الوزارة أنها اتفقت على سرعة تقديم المتهمين إلى المحاكم، وتعيين محامين للدفاع عنهم، وتخفيف العقوبات لبعض المحكوم عليهم، وتقديم كل المعاملات القنصلية والهجرية المطلوبة.

وذكر البيان أنه سيتم إعادة جميع السودانيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم حينما يتم الإفراج عنهم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.

وقال قنصل السودان في بنغازي إن أوضاع السودانيين داخل السجن الليبية جيدة وليست لديهم أي شكاوى موجهة لإدارة سجن الكويفية.

تجدر الإشارة أن وزارة الخارجية السودانية تجري عدة لقاءات واجتماعات من خلال سفاراتها بالخارج للتعرف على أحوال السودانيين المتواجدين بالخارج.