فرنسا تساهم بمليون يورو لتنظيم انتخابات ديسمبر في ليبيا 

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أعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، الأربعاء، عن مساهمة بمليون يورو لتنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو تنوو، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وذكرت السفارة الفرنسية في ليبيا تواصل الدعم الكامل لبرنامج (بيبول) لتعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي.