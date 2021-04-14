رئيس اللجنة الأمنية طبرق : يجب محاربة الجريمة قبل وقوعها
رئيس الأمنية بطبرق : مراكز الشرطة سيكون دورها أكبر خلال شهر رمضان
أخبار ليبيا 24 – خاص
طالب مدير أمن طبرق والمكلف برئاسة اللجنة الأمنية المشتركة عميد خالد البسطة القنوات الإعلامية متابعة الأعمال اليومية للجنة الأمنية التي شكلها عميد بلدية طبرق .
البسطة قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – نحن نسعى لتوفير الأمن للمواطن، وكذلك أمنه الغذائي .
وتابع أنه عملنا خلال شهر رمضان سيكون عمل كبير ومراكز الشرطة سيكون دورها أكبر داخل المدينة .
ولفت إلى أنه سيكون عمل جهاز الحرس البلدي مع اللجنة المشكلة لمتابعة الأسعار ومراقبة المخابز والمجازر والمحلات من أجل صحة المواطن .
وأوضح أن اللجنة الأمنية ستتكون من عدد من الجهات الرقابية والأمنية ويكون أعضائها متفرغون، وستكون الحملات منظمة وعلمية وممنهجة .
وطمئن مدير أمن طبرق كافة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك أن الأجهزة الأمنية ستؤدي عمليها في جميع الأوقات .