بلدي طبرق يشكل لجنة أمنية لضبط الشارع خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماع أمني ضم مدير الأمن عميد خالد البسطة، وبحضور وكيل ديوان البلدية، ومدير جهاز الحرس البلدي، ورئيس قسم البحث الجنائي، ومدير مركز الرقابة على الأغذية، ومدير مركز شرطة المدينة.

وقام عميد بلدية طبرق خلال الاجتماع أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة أمنية برئاسة مدير الأمن، وعضوية الحرس البلدي، والرقابة على الأغذية وبمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية .

بوالخطابية طالب من هذه اللجنة المرور على المخابز والمجازر والمحلات التجارية لمراقبة المواد الغذائية وجودة الرغيف ومراقبة اللحوم غير المختومة والتي تذبح خارج السلخانة والتي يوجد بها طبيب بيطري معتمد من الدولة، مؤكدًا على مصادرة أي لحوم غير المختومة.

وطالب عميد البلدية من الأجهزة الأمنية لضبط الشارع وفرض الأمن من أجل صحة وأمن وسلامة المواطن.