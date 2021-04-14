الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن 

أخبار ليبيا24

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الأربعاء حكومة الوحدة الوطنية بإجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن الليبي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها طالبت بهذا الإجراء بعد رفع سعر صرف “الدولار” وما تسبب به من زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية والطبية بنسبة عالية جدًا.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هذا الارتفاع يشكل تهديدًا للأمن الوطني الغذائي للمواطنين.

وأكدت اللجنة الوطنية أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية يفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين ويضاعف مستويات الفقر في ليبيا.