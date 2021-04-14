المنفي يبحث توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية مع اليونان

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي أمس الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من دولة اليونان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي عقد مباحثات ثنائية مع كلا من رئيس الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المنفي أعرب خلال الزيارة على امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديًا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، مشيدًا بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين.

وأشار إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد المنفي على الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.