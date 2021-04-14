المصرف المركزي يعلن إحالة مرتبات (مارس-أبريل) إلى المصارف التجارية

أخبار ليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء الانتهاء من تنفيذ وإحالة كافة مرتبات المواطنين لكل القطاعات لشهري مارس وأبريل للمصارف التجارية بناء على أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت الخميس الماضي أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات مارس وأبريل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها أحالت أذونات الصرف إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت وزارة المالية في حكومة الوحدة أن المرتبات المحالة لمارس وأبريل تتبع كافة الجهات التابعة للخزانة العامة.