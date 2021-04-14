المحلة يعزز فريقه الأول لكرة القدم بمحترفين اثنين من تونس

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عزز نادي المحلة صفوف فريقه الأول لكرة القدم بلاعبين محترفين من تونس، وذلك بعد فتح القيد في 20 من أبريل الجاري.

وأعلن المحلة، على فيسبوك، عن تعاقده مع المهاجم التونسي وجدي الماجري، قادمًا من نادي الاتحاد البحريني ومواطنه الشاذلي بن عنتر، قادمًا من القابسي التونسي.

ويسعى المحلة للمحافظة على تواجده ضمن فرق الدوري الممتاز هذا العام، حيث يحتل المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، تحصل عليها بعد خوضه لـ 7 جولات في المسابقة المحلية.