الدبيبة يعلن إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا ستسمح للمواطنين الأتراك بدخول ليبيا بدون تأشيرة.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية، الدبيبة أوضح خلال اجتماع ليبي تركي في أنقرة تم تنظيمه في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي رفيع المستوى، الذي عقد يوم الإثنين، أنه سيبدأ على الفور إجراءات الإلغاء الكامل للتأشيرة، إضافة إلى البدء في المتطلبات اللازمة لإطلاق سفارة في العاصمة أنقرة وقنصلية في مدينة بنغازي.

وتعهد الدبيبة في حديثه في اليوم الأخير من زيارته الرسمية التي استغرقت يومين، بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص التركي للقيام بمزيد من الأعمال في ليبيا، قائلا “نريد أن يتفاعل القطاعان الخاصان التركي والليبي بل يندمجان، لذا سنفعل كل ما يلزم لتسهيل القيام بأعمال تجارية مع الشركات الليبية في مختلف القطاعات.”

وأضاف، حكومة الوحدة تعيد بناء ليبيا بعد فترة صعبة شهدتها البلاد، مردفا “نأمل في إعادة تعبئة هذا التقدم مرة أخرى، الأمر الذي سيساهم بشكل إيجابي في حياة مواطنينا”.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الليبية المختلفة مع تركيا ستساعد الحكومة على تلبية احتياجات الليبيين، مشددا على أن من أولويات حكومة الوحدة المؤقتة، إعادة تشغيل جميع المشاريع المتوقفة وإزالة العقبات التي تعترضها.

ودعا في السياق، الشركات التركية، لاستكمال المشاريع القائمة في ليبيا والقيام بمشاريع جديدة، واعدا إياها بحل جميع مشاكلها المالية وعدم فقدان أي من حقوقها.

وأكد أن الحكومة تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة في الماضي وتعترف بها، مشددًا في معرض حديثه عن اتفاقية تجارة حرة محتملة بين تركيا وليبيا، على أهمية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.