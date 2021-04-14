الحويج يؤكد على مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا

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أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا البالغ عددها 26 اتفاقية.

ودعا الحويج خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي إلى العمل على تطوير هذه الاتفاقيات وتفعليها.

وطالب من المستثمرين الأتراك مشاركة الدولة الليبية في الاستثمار بمدينة المعارض بالعاصمة طرابلس والمساهمة في تطوير المنطقة الحرة الممتدة من زوارة الى رأس جدير والمنطقة الحرة المريسة بنغازي ودعم كافة القطاعات لتطوير المواصفات القياسية الليبية.

وذكر الوزير أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق تتضمن اتفاقية تجارة حرة ودعم الاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الشركات التركية للمساهمة في التنمية والاستثمار بالمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بدولة ليبيا وتنظيم معارض مشتركة في عدة مدن مثل طرابلس وبنغازي.

ووجّه الحويج دعوة رسمية إلى وزير التجارة التركية روهصار بكجان لزيارة ليبيا الشهر المقبل للعمل على تفعيل اللجنة الليبية التركية المشتركة واستكمال الإجراءات اللازمة بخصوص ما تم الاتفاق عليه بالمنتدى الاقتصادي.