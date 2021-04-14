الأهلي بنغازي يشتكي للكاف بشأن فحوصات كورونا التي أجريت في جنوب إفريقيا
سلبية مسحات لاعبينا و مساعد المدرب بعد أن كانوا مصابين قبل يومين !!
أخبار ليبيا 24 – رياضة
قال النادي الأهلي بنغازي إن المسحات التي أجريت بمصر للاعبينا المصابين و الطاقم الفني؛ أظهرت أن جميع العينات سالبة بفضل الله .
النادي الأهلي أوضح عبر حسابه الرسمي أن المسحة التي أجريت لمساعد المدرب “أٔنيس الربيعي” كانت نتيجتها سالبة اليوم بجنوب إفريقيا قبل سفره إلى تونس .
واستغرب النادي الأهلي تغيير كافة المصابين من الحالة الموجبة إلى السالبة في ظرف يومان فقط .
وأكد النادي أن الأمر يدعو للريبة و الشكوك؛ و سيتقدم بشكوى مستعجلة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتحقيق بشأن الوقائع المصاحبة لمباراة “أورلاندو برايتس” ضمن الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية .
وكانت الفحوصات التي أجريت للأهلي قبل مواجهة “أورلاندو بيراتس” قد أشارت إلى أصابة 5 من أفراد البعثه بفيروس كورونا منهم 3 لاعبين والمعد البدني ومساعد المدرب .