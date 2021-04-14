أمن شحات يضبط شخص بحوزته خمرة وسلاحين ناريين في أول أيام رمضان

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ألقى أعضاء مركز شرطة شحات القبض على شخص بحوزته خمور محلية الصنع، في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على تعليمات رئيس مركز شرطة شحات عقيد أنيس حفيظ.

وأفاد الإعلام الأمني بمديرية أمن شحات، الأربعاء، أن عملية القبض على المتهم، جاءت بعد ورود شكوى من أحد المواطنين عن شخص قام بالتهجم عليه بمسدس.

وأضاف، أنه تم تكليف أعضاء مركز شرطة شحات لضبط المتهم بعد فتح محضر بالواقعة وعلى الفور تم ضبط المتهم، بحوزته عدد 3 قناني خمرة بسعة نص لتر وسلاح نوع مسدس وسلاح نوع خرطوش.

وقال، إنه تم وضع المتهم في الحجز القانوني لاستكمال التحقيق وإحالته للنيابة العامة للاختصاص.