أمغيب: على تركيا إخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا

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قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، الأربعاء، إن على تركيا إخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا، إذا كانت جادة في السلام وعودة نشاطها الاقتصادي والتجاري إلى ليبيا.

وفي تدوينة على فيسبوك، كتب امغيب يقول: “اردوغان راهن على الحرب في ليبيا لكنه خسر، وانهيار اقتصاد بلاده لن توقفه زيارة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (التي تعمل من طرابلس) المهندس عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري الكبير المرافق له !!”.

وأضاف: “ما يجب على الحكومة التركية فعله، إن كانت تبحث عن السلام وجادة فعلاً في طلبها بعودة نشاطها الاقتصادي والتجاري إلى ليبيا، هو إخراج قواتها ومرتزقتها في اسرع وقت ممكن والاعتذار للشعب الليبي، غير ذلك يعتبر إشعال جديد لنار الفتن في الداخل الليبي وجر السيد الدبيبة الى توقيع اتفاقيات واتخاذ قرارات تأجج النفوس والقلوب وتنكث الجراح وتوسع الهوة بين أبناء الشعب الواحد، حتى تستطيع التدخل من جديد وهذه المرة باسم حكومة الوحدة الوطنية الممثلة لكل الشعب الليبي” .