افتتاح أول وحدة تعبئة أسطوانات غاز ثابتة في طرابلس تتيح للمواطنين تعبئة اسطواناتهم مباشرة دون الحاجة إلى استبدالها

أخبارليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تنصيب وافتتاح أول وحدة تعبئة أسطوانات غاز ثابتة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 450 أسطوانة في الساعة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم من خلال الوحدة تعبئة اسطوانات الغاز للمواطنين بشكل مباشر اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة أن هذه المحطة هي الأولى في تاريخ الشركة وستكون إيذاناً لافتتاح محطات تعبئة غاز أخرى تابعة للشركة تفتح تباعاً بجميع مراكز الغاز التابعة للشركة بجميع المناطق.

وأشارت شركة البريقة إلى أن هذه المحطة تتيح للمواطنين تعبئة اسطواناتهم مباشرة دون الحاجة إلى استبدالها، موضحة أن سعر التعبئة 2 دينار.

وأفادت الشركة أن منصة التعبئة تم تركيبها بالقرب من مصرف الوحدة فرع مستودع طرابلس النفط، ستفتح وفق ساعات الدوام الرسمي بمعدل ورديتين في اليوم طيلة أيام الأسبوع.