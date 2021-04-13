وزير الصناعة يشدد على توطين الصناعة في ليبيا ونقل التجربة التركية

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شدد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة مع نظيره التركي مصطفى ورانك على ضرورة توطين الصناعة في ليبيا ونقل التجربة التركية في هذا المجال.

واستعرض أبوهيسة خلال الاجتماع أمس الإثنين في ديوان وزارة الصناعة والتكنولوجيا في أنقرة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار الصناعي.

وأكد الطرفان على ضرورة التعاون بين الجانبين في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون وذلك بتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأتراك في المجالات الصناعية بليبيا.

ووجه وزير الصناعة والمعادن لوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الدعوة لزيارة ليبيا رفقه رجال أعمال في مجال الصناعة والمعادن.