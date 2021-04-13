وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المغرب العربي 

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وقع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني أمس الإثنين مذكرة تعاون مشترك مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

وتضمنت المذكرة التي مثلها الزني عن الوزارة والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش تنفيذ مجموعة من المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية.

ونصت المذكرة أيضًا على تبادل الدراسات والبحوث العلمية بما يضمن تمكين الشباب ومشاركتهم السياسية ودورهم في السلم المجتمعي.

وأكدت مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة إنجاز الأعمال التي نصت عليها المذكرة بشكل دوري.

وشدد وزير الشباب على أهمية دور الشباب في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد وحقهم في الترشح للانتخابات وتولي مناصب قيادية بالدولة.

واستحضر الزني التجربة الشبابية المغاربية كنموذج يمكن الاستفادة منه لإعادة تفعيل البرامج الموجهة للشباب في ليبيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة.