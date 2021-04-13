مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يؤكد مطابقة لقاحات كورونا الموردة لليبيا للمواصفات

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أعلن، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بمطابقة عينات لقاحي كورونا “سبوتنيك في” و”استرازينيكا” للمواصفات وصالحة للاستعمال البشري.

أتى ذلك في مؤتمر صحفي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الصحة وإدارة الصيدلة بالوزارة وجهاز الإمداد الطبي وإدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الطوارئ بالوزارة.

وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج التحاليل والاختبارات الخاصة بفايروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الدوائية بالمركزـ الدكتور محمد القلال، أن العينات المأخوذة من شحنات اللقاح المورد من قبل وزارة الصحة بنوعية استرازينيكا وسبوتنيك في، خضعت للإجراء الرقابي بداية من المستندي وحتى المختبري الجرثومي والفيزيائي والكيميائي وتلقيح فئران التجارب به.

وأضاف، وعليه وبعد الاجراءات الرقابية المتخذة حياله يفيد التقرير الوارد من المختبر بأن العينات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك البشري.