مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة يكشف إحصائية المترددين لعام 2020

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مركز باب درنة للأمومة والطفولة في طبرق عدنان امحيقن إن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال عام 2020 قد بلغ 14.509طفل.

وأضاف امحيقن لـ”أخبارليبيا24″ الإثنين أن التطعيمات التي قدمت لهؤلاء الأطفال كانت ضد الالتهاب الرئوي والروتا والسحائي وشلل الأطفال والحصبة منها السداسي والخماسي.

وأوضح مدير عام المركز أن عدد الجرعات المعطاة خلال العام الماضي قد بلغت 29.070 طفل في نفس الأمراض سالفة الذكر.

وتابع امحيقن :”عدد الأطفال المترددين خلال العام الماضي للكشف عن التهابات الفم والمسالك البولية وحساسية الجهاز التنفسي والآم البطن والكساح والطفح الجلدي قد بلغ أكثر من 18 ألف حالة”.

وأشار مدير المركز إلى أن عدد حالات أمراض النساء بلغ الإجمالي 1225 حالة وعدد النساء المسجلات بالمركز قد بلغ 8768 حالة.