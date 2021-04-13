شحنة طبية قادمة من مصر تصل إلى مناطق الجنوب الليبي 

13 أبريل، 2021 6:20 م
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أخبار ليبيا24 

وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار سبها الدولي شحنة مساعدات طبية مقدمة من جمهورية مصر لمناطق الجنوب الليبي. 

 والشحنة الطبية التي وصلت محملة على طائرتين مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية هي مستلزمات خاصة بالوقاية من وباء كورونا. 

وكان في استقبال الشحنة اللواء المبروك سحبان آمر عمليات مناطق الجنوب وآمر فرع التوجيه المعنوي سبها. 

يشار إلى أن الشحنة وصلت بتنسيق مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

13 أبريل، 2021 6:20 م
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