بلدية طبرق تشرع في رصف عدد من الطرق وسط المدينة

أخبارليبيا24- خاص

ذكرت إدارة الإعلام في بلدية طبرق أن البلدية شرعت اليوم الثلاثاء في رصف طريق المدينة الصناعية.

وأضافت الإدارة أن هذه الطريق تعتبر من أهم المناطق داخل المدينة وتخدم عشرات من الورش والمصانع والتي كانت متهالكة منذ عشرات السنوات.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أنه تم رصف طريق سوق الخضروات الرئيسي في المنطقة الصناعية، إضافة إلى رصف طريق حي باب درنة الحارة الشمالية اليومين الماضيين.

وأوضحت الإدارة أنه يتم التجهيز لرصف طريق الشراع والذي يربط فندق دار السلام مع مدخل ميناء طبرق، وتعد هذه الطرق من الطرق المهمة التي تحل الكثير من المختنقات وسط المدينة.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد طفرة في عدد من المشاريع التي تنفذها البلدية بإشراف مكتب المشروعات ومن أهم هذه المشاريع كورنيش المدينة.