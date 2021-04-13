الكبير يبحث توفير السيولة وخدمات الدفع الإلكتروني 

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بحث محافظ مصـرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدراء العامون لعدد من المصارف دعم جهود المصارف التجارية في إيصال السيولة النقدية إلى كافة فروعها.

واستعرض الكبير خلال اجتماعه مع مدراء مصارف الجمهورية – الوحدة – الصحارى – التجاري الوطني – شمال أفريقيا تحسين خدمات الدفع الإلكتروني.

وتعاني ليبيا منذ سنوات عديدة أزمة السيولة النقدية في المصارف وعجزت الحكومات المتعاقبة على إيجاد حل لهذه الأزمة التي تسببت في مشاكل مختلفة للمواطنين وزادت في معاناتهم.