أمن شحات تباشر خطتها الأمنية لشهر رمضان المبارك

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مديرية أمن شحات أنها سترفع درجة الاستعداد الأمني لدى الأجهزة الأمنية كافة التابعة للمديرية مع بداية شهر رمضان، لمواجهة أي اختراقات أمنية، قد تحدث أثناء الشهر الفضيل.

المديرية أوضحت، أنها كلفت المراكز والأقسام كافة، لتأمين الأسواق الشعبية والمساجد أثناء صلاة التراويح و تأمين مداخل ومخارج المدينة وضواحيها، والطريق الرئيسي، والطرق الداخلية الرابطة بين المدن التابعة لبلدية شحات، وتشديد الحراسة على الأهداف الحيوية كافة.

كما تتضمن الخطة الأمنية أيضًا العمل على تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، وكذلك تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتسيير حركة المركبات الآلية .

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار من أي تهديدات يمكن أن تستهدف المؤسسات العامة، بالتنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية، إلى جانب خطة أمنية مرورية لتجنب حوادث الطرقات.

وأهابت المديرية بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، وعدم إعاقة عملها، داعية إياهم إلى إتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من قبل هذه الأجهزة، بما يساعد على أداء عملها بالشكل المطلوب.

وتأتي هذه الخطة بناء على تعليمات مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج بوضع الخطة اللازمة لتامين البلدية طيلة الشهر الكريم.