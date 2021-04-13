أعضاء مجلس إدارة المركزي: قرار تشكيل لجنة إدارة المصرف الخارجي “باطل” 

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أكد أربعة أعضاء في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطلان قرار المحافظ الصديق الكبير بشأن تشكيل لجنة إدارة جديدة للمصرف الخارجي برئاسة محمد الضراط.

وحذر الاعضاء – عبدالرحمن هابيل، مراجع غيث، علي سالم، محمد المختار، الكبير من خيبة أمل لليبيين بشرخ جديد في مجلس إدارة المركزي بسبب شهوة الاستئثار بالسلطة بعد توحيده في شهر ديسمبر الماضي.

وطالب أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مراسلة رسمية بضرورة إلغاء القرار والابتعاد عن المصالح الحزبية.

وشدد الأعضاء على ضرورة عدم تغيير وضع المصرف الخارجي إلا بعد اجتماع مجلس إدارة المركزي كاملًا وذكروه بعدم المساس بوحدة المجلس مجددًا.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أصدر قراره رقم 31 لسنة 2021 بشأن تشكيل إدارة المصرف الخارجي برئاسة محمد علي الضراط الرئيس السابق لحزب الجبهة الوطنية المحسوبة على الإخوان المسلمين، وبعضوية طارق محمد يوسف المقريف والقيادي الإخواني مصطفى المانع عضو إدارة مؤسسة الاستثمار.