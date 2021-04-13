أسعار النفط ترتفع متأثرة بزيادة الصين لوارداتها

أخبار ليبيا24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الآسيوية، متأثرة بزيادة الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم لوارداتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 63.59 دولارا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.28 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 59.98 دولارا للبرميل. بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.70 دولارا للبرميل.

وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس، في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم.