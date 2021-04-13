آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد المواقع العسكرية في شرق أمساعد

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أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، الإثنين، جولة ميدانية تفقدية إلى المواقع والنقاط العسكرية في شرق منطقة أمساعد للوقوف على عمل كل الوحدات والأجهزة الأمنية التي تقوم بعملها بنطاق منفذ إمساعد البري.

وقال المكتب الإعلام لمنطقة طبرق العسكرية، إن هذه الجولة جاءت تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل فرض هيبة الدولة ومتابعة كافة المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية بالمنطقة.

وأوضح أنه خلال الجولة، أكد بوعلوية، العمل ومتابعة كافة الوحدات العسكرية للحد من الظواهر السلبية وأيضا للوقوف على عمل الوحدات والأجهزة الأمنية كافة .

وبعد مروره على أغلب المواقع شرق المنفذ بالشريط الحدودي أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية زيارة منفذ أمساعد والتقى من خلالها مدير عام المنفذ، عميد عمران ابريك، وبعض من الضباط المكلفين بالعمل داخله.

كما أجرى زيارة إلى الكتيبة 106 بالقوات المسلحة بإمرة رائد يحيى لصيمع، والمكلفة بحماية المنفذ.