مشاجرة في بوهديمة تُسفر عن مقتل فرد من القوات الخاصة الصاعقة

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان عسكري قُتل برصاصة بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ أخبار ليبيا 24، إن رمزي جبريل العشيبي التابع للقوات الخاصة الصاعقة قتل في مشاجرة بمنطقة بوهديمة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، توفي نتيجة أصابته بعيار ناري في الرأس.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جثمان العشيبي تم التحفظ عليه بعد تسلمه مساء الأحد، ليتم عرضة على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.