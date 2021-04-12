في طبرق.. رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة لمناقشة مشروع قانون الميزانية

أخبار ليبيا 24

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية لمناقشة مشروع الميزانية ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق للتاسع عشر من شهر أبريل الجاري.

وأوضحت هيئة رئاسة المجلس في دعوتها التي نشرها موقع مجلس النواب على الإنترنت أن الجلسة ستعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م.

وطالب الهيئة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.