فور وصوله لبنغازي.. وزير الخارجية اليوناني يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع حسين عطية وزير الخارجية اليوناني: خروج القوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يتم في أقرب وقت

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، فور وصوله إلى بنغازي، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين عطية.

وقال نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، “مرحبا بكم في مدينة بنغازي التي تحوي كافة مكونات الشعب الليبي والتي تمثل ليبيا مصغرة”.

وأكد عطية على أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتوطيد العلاقات مع اليونان على جميع المستويات سياسيا واقتصادياً، مثنيا على مواقف اليونان الإيجابية تجاه الشعب الليبي.

بدوره طالب وزير خارجية اليونان بوجوب خروج القوات الأجنبية من ليبيا على أن يتم في أقرب وقت، مطالبا باستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان.

وأكد ديندياس على تطلع بلاده لتوقيع الاتفاقية الليبية اليونانية البحرية التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة في عام 2010، مثنيا على موقف مجلس النواب من عدم المصادقة على الاتفاقية بين تركيا والوفاق واصفا إيها بغير الشرعية.

وأكد وزير الخارجية اليوناني على أن الجالية اليونانية في بنغازي لم تغادر المدينة حتى في أصعب الظروف وفِي الأزمة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.