صندوق الزكاة طبرق يبحث مع رجال الأعمال توفير السلة الرمضانية الاتفاق على جمع المال والمواد الغذائية والملابس لتوزيعها على مستحقيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد مكتب صندوق الزكاة في طبرق القائمين بغرفة التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية بضرورة مشاركة الجميع في توفير السلة الرمضانية .

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الجميع اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي في طبرق .

وأوضح مكتب الزكاة للحضور وجوب الزكاة على الفقراء والمساكين ومن تم ذكرهم في القرآن الكريم، مشيرًا بأنهم لديهم كشوفات وقوائم بالأسر الفقيرة والمحتاجة وعناوينهم وأن السلة ستصل للمحتاجين خلال الشهر الكريم.

وقد اتفق الحضور والمشاركين على البدء لجمع التبرعات من رجال الأعمال وفاعلي الخير من مال أو مواد غذائية أو ملابس للبدء في توزيعها في مواعيدها.