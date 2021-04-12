بعد منع محتجين رسوها ليومين.. الناقلة “ليبيا” ترسو في ميناء الحريقة النفطي بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست، الناقلة النفطية ” ليبيا “، اليوم الاثنين، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين بعد منعها ليومين من الرسو من قبل محتجين من الكتيبة 106.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، “عقدنا اجتماعا مع المعتصمين بحضور آمر جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق وتم الاتفاق على خروجهم من منطقة الأرصفة بميناء الحريقة والسماح للناقلة بالدخول”.

وأكد بوعلوية أن المنطقة العسكرية وجهاز حرس المنشآت النفطية سيتابع مطالب المعتصمين للعمل على تلبيتها.

يشار إلى أن عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية كان قد تابع في وقت سابق المعتصمين وطالبهم بالخروج من ميناء الحريقة وعدم الدخول في اعتصام داخل المرفق الحيوي الهام.

يذكر أن منتسبي الكتيبة 106 اعتصموا داخل ميناء الحريقة ومنعوا ناقلة نفطية من الرسو على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام، وذلك احتجاجا على تأخر مرتباتهم والمطالبة بعودتهم إلى جهاز حرس المنشآت النفطية.