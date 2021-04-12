الوطنية لحقوق الإنسان تسجل ارتفاع مؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج إطار القانون

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن بالغ قلقها حيال تطورات سوء الأوضاع الأمنية، والتصاعد الملحوظ لمعدلات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية ونشاط شبكات الجريمة والخارجين عن القانون .

اللجنة أوضحت – في بيان لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 – أنها لاحظت تصاعد مؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج إطار القانون والسطو المسلح والسرقات التي تطال المواطنين وممتلكاتهم من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة جراء الفراغ الأمني في مدن ومناطق طرابلس وصبراته والعجيلات وسبها وبنغازي وزليتن والقره بولي والجبل الغربي.

وذكرت أنه بات الخارجين عن القانون يمثلون تهديد كبير لحياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وأن استمرار سوء الأوضاع الأمنية يفاقم من معاناة المواطنين .

وتطالب اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتحرك العاجل لضبط الوضع الأمني، وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة والخارجين عن القانون، وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال ضمانات حماية المواطنين وممتلكاتهم .