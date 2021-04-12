الدبيبة يتوجه إلى تركيا على رأس وفد وزاري  

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سيترأس رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي التركي الليبي رفيع المستوى، خلال زيارته التي تبدأ، اليوم الاثنين، وتستمر لمدة يومين، رفقة وفد من الوزراء، تلبية لدعوة أردوغان.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء، محمد حمودة، إن “وفدا يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين”.

وأوضح حمودة في تصريحات صحفية الأحد، أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي “مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة”.

ووقعت ليبيا وتركيا أتفاقيه على تشكيل المجلس الاستراتيجي التركي الليبي رفيع المستوى في مطلع يناير 2014 أبان رئاسة حكومة علي زيدان، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

الاتفاقية وقعت بإسطنبول ونصت على أن يعقد المجلس اجتماعاً مرة كل عام بالتناوب بين ليبيا وتركيا، وأن يتولى وزيرا الخارجية تنسيق عمل المجلس واعداد جدول اعمال كل اجتماع ، وان يعقد الوزراء الاعضاء اجتماعاً قبل يوم واحد من اجتماع المجلس، وللمجلس صلاحية في اعداد خطط مشتركة كلاً في مجال تخصصه من اجل تسريع وتيرة التعاون بين البلدين، فضلاً عن اتفاقية التعاون والمساعدة المشتركة الجمركية وتجنب الازدواج الضريبي.

وتضمنت الاتفاقية العمل على دعم التعاون في المجالات المصرفية والمالية بهدف تشجيع المشاريع المشتركة والشروع في تبادل برامج التدريب بين المؤسسات الاقتصادية والمالية المعنية بين البلدين ، والسعي لتطوير شراكة استراتيجة طويلة الامد في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواردها المالية، وفقاً للاتفاقية.