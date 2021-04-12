الإفتاء في ليبيا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أخبار ليبيا24

أعلن اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أن يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة، في بيان، “نبشركم بدخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وفلسطين ومصر تونس واليمن والعراق ولبنان أن يوم غد الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت سلطنة عُمان أن الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية، والكويت، والإمارات، أن أول أيام شهر رمضان غدا الثلاثاء بعد ثبوت رؤية الهلال، في حين أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية رؤية الهلال لم تثبت، والأربعاء أول أيام رمضان.

وكانت الأحد، مصر وتونس ولبنان واليمن، وديوان الوقف السني العراقي، أعلنت أن أول أيام رمضان هو يوم غد الثلاثاء.