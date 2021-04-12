أردوغان يستقبل الدبيبة وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة

أخبار ليبيا24

استقبل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور البلاد رفقة وفد وزاري رفيع، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وجرى استقبال الدبيبة، وسط مراسم رسمية، حيث رافقته فرقة الخيالة حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، واستقبله أردوغان.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.

وكان الدبيبة قبل استقباله من قبل أردوغان قد وضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى أتاتورك.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن من المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان والدبيبة، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الثنائي وعلى مستوى الوفود.​​​​​

وفي إطار الزيارة أجرى الوفد المرافق لرئيس حكومة الوحدة لقاءات ثنائية مع وزراء أتراك.