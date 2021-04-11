وزير الزراعة يتعهد بحل كافة مشاكل مركز البحوث الزراعية والحيوانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور حمد المريمي بزيارة الى مركز البحوث الزراعية والحيوانية التابع للوزارة ومقره البيضاء وعقد اجتماعا موسعا مع مدير الإدارة الدكتور عبد الحميد بو سلوم ومجلس إدارة المركز ومدراء الإدارات به .

وأكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بداية خلال الزيارة اليوم الأحد على أهمية تطوير منظومة البحث العلمي ومردودها على القطاع الزراعي لتحقيق سياسات الوزارة حيث خصه بزيارته الأولى كأحد أهم أذرع الزراعة، وأهمية تطوير الكوادر البحثية والتواصل مع المنظمات الدولية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة معها .

وأجمل مدراء الادارات أبرز المشكلات التي تعيق عملهم في مشكلة الميزانية وعدم الاستقرار الإداري للمركز والتعديات على المحطات التابعه له ومن أبرزها محطة المرج أكبر المحطات بشمال إفريقيا ومصرف الأصول الوراثية بطرابلس الذي يحوي (1930) نوع من النباتات وتم الاعتداء عليه ووعد الوزير بإيجاد مقر مناسب له .

وفي نهاية الاجتماع طالب المريمي ببلورة كل المشكلات في مذكرة شاملة ليتم حلحلتها في أقرب وقت ممكن وتكوين رؤية ملزمة لكافة الادارات .