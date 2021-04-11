مفتاح طقطق في طريقه للعودة إلى الدوري الليبي

11 أبريل، 2021 1:22 م
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أخبار ليبيا24

تسعى إدارة نادي النصر للتعاقد مع النجم الليبي مفتاح طقطق المحترف في الدوري المصري مع فريق مصر للمقاصة.

وبحسب موقع كووورة إن إدارة النادي المصري تدرس الموافقة على إعارة طقطق إلى النصر.

وكانت محادثات شفوية قد بدأت بين مسؤولي الناديين بشأن إمكانية انتقال طقطق إلى الدوري الليبي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وبحسب كوورة فإنه من المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بحسب مصدر داخل نادي المقاصة.

ولعب طقطق 9 مباريات بالدوري المصري هذا الموسم وصنع هدفاً مع المقاصة.

11 أبريل، 2021 1:22 م
16
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