سميو ينفي قرب انتهاء صلاحية لقاحات “كورونا” التي وصلت إلى ليبيا أخيراً

أخبار ليبيا24- خاص

نفى مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو اليوم الأحد الأخبار المتداولة عن قرب انتهاء صلاحية اللقاحات التي وصلت إلى ليبيا أخيراً.

وقال سميو لـ”أخبارليبيا24″ إن هذة الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنها آمنة وفعالة وصلاحيتها ليست بالقريبة، وأن طريقة تخزينها جيدة وفي درجة الحرارة المطلوبة.

وأوضح مدير الإدرة أن كل لقاح تثار حوله الشائعات ليس في لي ليبيا فقط بل حتى فالدول العربية والأجنبة، وكل حملة تطعيمات تصاحبها تخوف وشائعات وهذا معروف منذ قديم الزمان، مشيراً إلى أن وزارة الصحة اشترت سيارات مجهزة لاستعمالها في نقل اللقاح بدرجة الحرارة المطلوبة.

وأضاف سميو، أن اللقاح آمن ورئيس الحكومة ووزير الصحة تلقو أولى الجرعات من لقاح أسترازينكا وكذلك ممثلي اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية في ليبيا، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 430 مركزاً لاعطاء تطعيم أسترازينكا في مختلف مناطق ليبيا.

وأشار إلى أن، الجيش الأبيض ستكون له الأولوية وسيكون أخذ اللقاح عن طريق المنظومة، وقد تم الاتفاق على أن يعطى لقاح سبوتنك تحت سن الستون عاماً ولقاح أسترازينكا فوق سن الستون عاماً، مضيفاً أن ليبيا تنتظر شحنات كثيرة من لقاح كورونا، وستكون آمنة وذات فاعلية وجودة حتى وإن كانت من شركات مختلفة.

وطالب مدير إدارة التطعيمات من المواطنيين بالبدء في التسجيل في المنظومة للحصول على اللقاح، قائلاً :”إن الآثار الجانبية للقاحات كورونا نادرة الحدوث، ولا دليل علمي على ما يشاع عنها”.