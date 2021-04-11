دغيم يطالب بانتخاب رئيس ليبيا من الشعب بضوابط وشروط صارمة منعًا لأي جهوية دغيم يبدي تخوفه من الانقسام الذي يخيم على الوضع حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن الجهوية الإقليمية الثلاثية مترسخة في وجدان كل الليبيين، وأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب دون ضوابط صارمة قد ينتج عنه رئيس جهوي.

دغيم أبدى، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، تخوفه من الانقسام الذي يخيم على الوضع حتى الآن بشأن التوجهات السياسية والقبلية، ما يعني أن انتخاب رئيس جهوي قد يصل بالأمر مرة أخرى إلى حرب أهلية وانفصال.

ورأى أن التوازن والتوافق هو الأنسب للوضع في ليبيا، وأنه يمكن تحقيق ذلك عبر هيئة مختلطة مثل البرلمان، أو حوار سياسي، أو من الشعب، لكن بضوابط وشروط صارمة.