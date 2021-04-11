تلبية لدعوة رسمية.. المنفي يتوجه الأسبوع الجاري إلى اليونان هذه الزيارة تعد الأولى للمنفى بعد أن غادر اليونان نهاية عام 2019

أخبار ليبيا 24

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي يوم الثلاثاء إلى اليونان في زيارة رسمية تعد الأولى له إلى أثينا منذ توليه منصبه قبل نحو شهر​​​.

وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيزور اليونان الأسبوع الجاري .

وقالت وهيبة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيسة اليونان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد زار ء ليبيا في السادس من أبريل الجاري .

وأكد ميتسوتاكيس، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار ميتسوتاكيس إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.