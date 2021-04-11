بوالخطابية: بلدية طبرق لن تسمح بالاعتصام داخل ميناء الحريقة النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن البلدية لن تسمح بالاعتصام داخل ميناء الحريقة النفطي ومنع الناقلات النفطية من الرسو بالميناء، وجاء ذلك خلال لقائه بالمعتصمين من أفراد الكتيبة 106.

وأوضح بوالخطابية في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن الميناء يعد اقتصادا وطنيا ولن تسمح البلدية بالمساس به.

وطالب بوالخطابية المعصمين بالتواصل مع البلدية للنظر في مشاكلهم، مؤكدا أنها ستساعدهم وترد المظالم لهم بالطرق القانونية.

وأشار بوالخطابية إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج متعاونتان مع بلدية طبرق، محذرا الغوغائيين والفوضويين من إحداث أي زعزعة للأمن أو الاستقرار في المدينة.

وأكد بوالخطابية بأن البلدية تسعى إلى حل مشاكل المعتصمين مع جهات الاختصاص للحصول على حقوقهم التي لن يتم الحصول عليها بمنع الناقلات من الدخول إلى ميناء الحريقة أو إحداث الفوضى.